«Abdelhamid Jelassi en danger en raison de l’aggravation de son cancer», alerte Ennahdha

Le parti islamiste Ennahdha a alerté sur l’état de santé de son ancien dirigeant Abdelhamid Jelassi en affirmant qu’il « ne reçoit pas les soins et le traitement nécessaires malgré l’aggravation de son cancer »

Dans son communiqué publié ce mardi 25 février 2025, Ennahdha indique avoir appris que l’état de santé d’Abdelhamid Jelassi, en détention depuis deux ans, s’est gravement détérioré, affirmant même que sa vie est menacée en raison de l’aggravation de son cancer et de son besoin urgent de soins et de traitement.

« Nous tenons le pouvoir responsable de la santé de l’ingénieur Abdelhamid Jelassi et de tout ce qui pourrait résulter de la détérioration de son état et du fait qu’il ne reçoit pas les soins et le traitement nécessaires. Nous réitérons notre appel à sa libération et à la libération de tous les prisonniers politiques, et à mettre fin aux atteintes à leurs libertés et aux violations de leurs droits », lit-on encore dans le communiqué d’Ennahdha.

Y. N.