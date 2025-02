Workshop à Tunis | Les sciences dures, un domaine masculin ? 

Un workshop s’est tenu le jeudi 27 février 2025 à salle de conférences à l’Institut supérieur des sciences appliquées de Tunis (Insat) sous l’intitulé volontairement polémique «Les sciences dures, un domaine masculin? Prêcher le faux pour avoir le juste».

Le workshop a comporté principalement deux panels : le premier a vu la présentation d’interventions scientifiques, diagnostiquant la situation actuelle et la présence des femmes tunisiennes dans les domaines scientifiques et dans les associations dédiées, analysant les raisons pouvant éventuellement expliquer la carence de l’effectif des femmes dans les métiers scientifiques, tels que les sciences, l’ingénierie, l’informatique et les mathématiques.

Le second panel a plutôt présenté les témoignages d’enseignantes chercheuses qui ont réussi et excellé dans leurs domaines et dont le parcours professionnel universitaire a été semé d’obstacles et d’embûches.

Parmi les constats faits à cette occasion : l’effectif réduit des femmes travaillant dans les domaines scientifiques, les difficultés rencontrées par les femmes pour l’obtention d’un emploi par rapport aux hommes dans les mêmes spécialités, les différentes raisons personnelles, familiales et sociétales pouvant éventuellement expliquer le retard de l’évolution de ces femmes dans leur parcours professionnel.

Ont assisté à la manifestation, présidée par la Pr. Thouraya Belkahia, directrice générale du Centre de recherches, d’études de documentation et d’information sur la femme (Credif) et la Pr. Slah Ouerhani, directeur de l’Insat, Pr. Latifa Bergaoui, directrice de l’école doctorale de l’Insat, Pr. Oum Kalthoum Ben Hassine, coordinatrice du projet «Femmes et Sciences» du Credif, des enseignant.e.s, chercheur.e.s, doctorant.e.s et représentant.e.s d’associations dédiées aux sciences dures et d’établissements relevant du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Lors de son mot d’ouverture, Pr. Belkahia a présenté le projet «Femmes et Sciences» dirigé par un comité scientifique composé d’enseignantes universitaires et chercheuses de renommée. Il s’agit d’un projet qui met en relief les préoccupations des femmes chercheur.e.s dans le domaine des sciences et ce à travers l’organisation de diverses activités.