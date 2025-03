La guerre d’Ukraine préfigure les guerres du futur

Aujourd’hui, tout le monde évoque la guerre d’Ukraine pour évoquer le revirement stratégique opéré par la nouvelle administration américaine et l’abandon par son président Donald Trump du soutien de Kiev qui relevait quasiment du sacré dans le camp occidental. Cependant, cette guerre a profondément modifié les conflits armés modernes et repensé les théories de la guerre. L’utilisation intensive des drones en est l’illustration et cette guerre a donné lieu à une course frénétique à leur sophistication.

Imed Bahri

Le conflit en Ukraine connaît une transformation radicale avec les drones dominant les champs de bataille car ils causent désormais environ 70% des blessures et des décès dans la guerre, affirme le New York Times, en citant des dirigeants militaires ukrainiens, ajoutant que la guerre a commencé avec l’artillerie, les chars et les tranchées mais elle est largement menée aujourd’hui avec des drones qui sont modifiés et perfectionnés à une vitesse étonnante pour devenir des machines à tuer efficaces.

Le journal américain cite Roman Kostenko, chef de la commission de la défense et du renseignement du parlement ukrainien, affirmant que les drones –et non l’artillerie lourde et de grande taille qui caractérisait les guerres du passé– sont à l’origine d’environ 70% de toutes les pertes russes et ukrainiennes.

Dans certaines batailles, le pourcentage de ces pertes atteint 80% du nombre de morts et de blessés selon les chefs militaires.

L’enquête note que la guerre s’est transformée en une course entre l’Occident et la Russie pour injecter des armes conventionnelles comme des obus et des chars dans la bataille transformant l’est de l’Ukraine en une galerie de tir d’artillerie.

Baisse d’importance des armes conventionnelles

Les drones sont devenus l’arme la plus meurtrière et sont commandés à distance à l’aide de commandes et d’écrans surpassant les armes traditionnelles telles que les chars et l’artillerie.

Le conflit actuel n’a rien à voir avec les premières batailles lorsque des colonnes de soldats russes parcouraient les rues des villages et des villes ukrainiennes tandis que de petits escadrons d’infanterie ukrainienne se déplaçaient rapidement utilisant des tactiques de frappe et de fuite pour ralentir l’avancée de l’armée russe plus importante.

L’enquête indique que l’évolution de la guerre pourrait avoir des implications géopolitiques majeures. Alors que la relation fragile entre l’Ukraine et l’administration Trump menace de couper toute aide militaire future, l’importance des armes conventionnelles pour lesquelles les Américains ont dépensé des milliards de dollars pour les fournir à l’Ukraine diminue. L’utilisation intensive des drones donne une forme d’autonomie à Kiev dans le conflit.

Le New York Times explique que l’un des effets de la guerre au niveau international est qu’elle inspire les alliés et les ennemis de l’Occident comme l’Iran et la Chine et qu’elle remodèle les théories traditionnelles de la guerre.

Les futurs conflits axés sur la technologie

L’Otan et d’autres pays tirent les leçons de la guerre en Ukraine pour tenter de comprendre comment se préparer aux futurs conflits axés sur la technologie.

Les drones sont moins chers et plus faciles à produire que les chars, les canons et autres armes conventionnelles. L’année dernière, cela a contribué à compenser la diminution des approvisionnements en artillerie et en roquettes de fabrication occidentale envoyées en Ukraine.

Selon le NYT, l’Ukraine et la Russie produisent des millions de drones chaque année faisant de la bataille entre elles une compétition d’adaptabilité et de production. Les deux camps utilisent des technologies telles que des drones équipés de caméras, l’intelligence artificielle et des dispositifs anti-drones qui brouillent leurs signaux.

Les responsables ukrainiens affirment avoir construit plus d’un million de drones FPV jusqu’en 2024 quant à la Russie affirme pouvoir en produire 4 000 par jour. Les deux pays affirment qu’ils travaillent toujours à augmenter leur production chacun visant à produire entre 3 et 4 millions de drones en 2025. Toutefois, les dirigeants militaires préviennent que quelle que soit l’efficacité des drones, ils ne répondent pas à tous les besoins militaires de l’Ukraine et ne peuvent pas simplement remplacer la demande en armes conventionnelles.

Ils affirment que l’artillerie lourde et d’autres armes à longue portée sont toujours nécessaires pour de nombreuses raisons notamment pour protéger les soldats et cibler les sites de commandement et de contrôle ou les systèmes de défense aérienne. Cependant, ces dirigeants considèrent que la domination des drones pourrait changer la nature même de la guerre.

Le journal américain cite le chef du commandement de transformation de l’Otan, l’amiral français Pierre Vandier, qui a déclaré que la guerre en Ukraine est «un mélange de la Première Guerre mondiale et de la Troisième Guerre mondiale, ce à quoi pourraient ressembler les guerres du futur».

L’enquête indique que le rythme des progrès a stupéfié même les observateurs de la guerre forçant beaucoup à repenser l’utilité d’armes de plusieurs millions de dollars sur un champ de bataille qui peuvent être détruites par un drone ne coûtant que quelques centaines de dollars.

En bref, la guerre en Ukraine marque un changement dans les méthodes de guerre passant des méthodes traditionnelles à celles qui s’appuient sur la technologie d’une manière sans précédent redéfinissant la nature des conflits militaires mondiaux.