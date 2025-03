Startups et PME tunisiennes | Innover pour s’internationaliser

Un débat a réuni les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien afin de discuter des enjeux clés du développement des startups et PME, notamment en matière d’innovation, de croissance économique durable et d’internationalisation.

Cet échange au cours d’un déjeuner débat s’est déroulé en présence de Stefano Sannino, directeur général de la Direction générale du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et du Golfe (DG Mena) de la Commission européenne. Il a permis de mettre en lumière les défis et opportunités liés à l’essor des jeunes entreprises tunisiennes et aux dispositifs nécessaires pour renforcer leur compétitivité, notamment en régions.

Modéré par Wafa Makhlouf, directrice exécutive de Ceed Tunisie, l’événement a rassemblé des startups, PME, institutions publiques (APII, Smart Capital, CDC, Association tunisienne des Technoparks) ainsi que des agences de coopération internationale telles qu’Expertise France et la GIZ.

Stimuler l’innovation et la transformation économique

Les discussions ont mis en avant l’importance de renforcer les partenariats public-privé (PPP) afin de stimuler l’innovation et favoriser une croissance économique durable. L’objectif est de créer un cadre propice à la création de nouvelles entreprises et de soutenir celles en phase d’expansion.

L’un des points majeurs du débat a porté sur la nécessité de renforcer le soutien aux entrepreneurs et startuppers, en particulier ceux implantés en dehors des grandes agglomérations. L’objectif est de favoriser une croissance inclusive et équilibrée sur l’ensemble du territoire tunisien en dynamisant les économies locales et en offrant aux entrepreneurs régionaux les moyens de concrétiser leurs ambitions.

L’accès aux marchés internationaux a été identifié comme un enjeu stratégique. Les discussions ont mis en avant la nécessité de mettre en place des dispositifs d’accompagnement ciblés pour renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et leur offrir des perspectives de croissance à l’échelle mondiale.

Un accompagnement post-création

L’après-création constitue un défi clé pour la stabilité et la croissance des startups. Un suivi structuré et adapté aux besoins des entrepreneurs est essentiel pour maximiser leurs chances de réussite et assurer leur développement à long terme.

De sa part, Mme Makhlouf a réaffirmé l’engagement de Ceed Tunisie à soutenir les startups et PME locales, en créant des ponts entre les acteurs publics et privés, en facilitant leur accès aux marchés internationaux et en encourageant un environnement propice à l’innovation et à la croissance durable.

Communiqué.