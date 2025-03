Arnaques en ligne | Un hacker arrêté à Kasserine après avoir volé des milliers de dinars

La brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale de Kasserine a arrêté un pirate informatique spécialisé dans les fraudes en ligne.

Le suspect est accusé d’avoir piraté plus de 20 comptes Facebook et créé plus de 60 faux profils dans le but d’escroquer ses victimes et se faisait même passer pour un avocat, précise Imed Amri porte-parole des tribunaux de Kasserine, dans une déclaration ce samedi 8 mars 2025 aux médias.

Le montant des fraudes s’élève à des milliers de dinars, dont certains effectués par les victimes via des virements postaux, indique encore la même source, en précisant que le suspect a été placé en détention sur ordre du Parquet.

Y. N.