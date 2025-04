L’Ordre des pharmaciens solidaire avec les condamnés dans l’affaire des bébés de la Rabta

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (Cnopt) a exprimé sa solidarité avec les professionnels condamnés dans l’affaire des bébés de la Rabta

Une réunion a été organisée à ce propos entre le Cnopt et le ministère la Santé afin de discuter sur le récent verdict prononcé à l’encontre de trois professionnels de santé de l’établissement : la directrice du Centre de maternité et de néonatalogie, le chef du service pharmacie, et le directeur de la maintenance, tous en fonction au moment du drame.

L’Ordre des pharmaciens et le département de la santé ont exprimé leur inquiétude après les verdicts prononcés ( 10 ans ferme) estimant que les concernés sont victime d’une injustice, lit-on dans le communiqué publié ce vendredi 11 avril 2025. Et d’ajouter : « la responsabilité ne devait pas être imputée à des individus qui n’étaient qu’une partie d’un système souffrant de nombreuses lacunes ».

Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé le droit des familles des victimes à découvrir toute la vérité sur ce drame, insistant sur la nécessité de faire preuve de transparence dans le traitement de cette affaire sensible et soulignant l’importance d’une enquête approfondie et impartiale.

Pour rappel la Cour d’appel de Tunis a confirmé, le 5 avril courant, les peines prononcées en première instance à l’encontre des trois responsables. Chacun a été condamné à huit mois de prison par décès, portant le total cumulé à dix ans de prison ferme.

De plus, chaque famille des quatorze nourrissons décédés en mars 2019 à l’hôpital de la Rabta suite à une infection nosocomiale causée par une alimentation parentérale contaminée, recevra une indemnisation de 30.000 dinars.

