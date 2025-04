La Tunisie doit parer à la baisse des revenus d’exportation de l’huile d’olive

Les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne sont en baisse de 25,8% par rapport à la même période de la campagne 2023/2024, avec 2 126,2 millions de dinars tunisiens (644 millions d’euros) enregistrées au terme des cinq premiers mois de la campagne 2024/2025 (à fin mars 2025).

Imed Bahri

C’est ce que révèlent les données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), soulignant que cette baisse a été enregistrée malgré l’augmentation de 46,3% des quantités exportées (157 200 tonnes à fin mars 2025). Elle s’explique par la forte réduction du prix moyen de l’huile d’olive en mars 2025 (- 54% par rapport au même mois de la campagne précédente), avec une variation entre 8 et 18,4 dinars/kg (2,42 – 5,57 euros/kg), selon la catégorie.

Les quantités d’huile d’olive conditionnées ne représentent que 10,2% du volume exporté.

Des perspectives peu rassurantes

L’Onagri fait état d’une quasi-stagnation de la part d’huile conditionnée exportée par rapport à la même période de la campagne précédente. La catégorie de l’huile d’olive extra vierge représente à elle seule 82,7 % du volume total exporté. Seulement 15,8% du chiffre d’affaires provient des exportations d’huile d’olive conditionnée

Le marché européen attire la plus grande part des exportations tunisiennes d’huile d’olive (60,8%), suivi de l’Amérique du Nord (23,2%) et de l’Afrique avec seulement 9,8%.

Le principal importateur d’huile d’olive tunisienne est l’Italie, avec une part de 29,8% des quantités exportées au cours des cinq premiers mois de la campagne 2024/2025, suivie de l’Espagne (26,9%) et des Etats-Unis (18,6%).

Quant à l’huile d’olive biologique, le volume d’exportation a atteint 30 000 tonnes, pour une valeur d’environ 411,2 millions de dinars tunisiens (124,6 millions d’euros à fin mars 2025).

Toutefois, la part de l’huile d’olive biologique conditionnée ne dépasse pas 4% du volume total d’huile d’olive biologique exportée. Le prix moyen de l’huile d’olive biologique était de 13,70 dinars/kg (4,15 euros/kg), avec une fourchette comprise entre 13,51 dinars/kg (4,09 euros/kg) pour l’huile en vrac et 18,12 dinars/kg (5,49 euros/kg) pour l’huile conditionnée.

Le principal importateur d’huile d’olive biologique tunisienne est l’Italie, avec 60% des quantités exportées, suivie de l’Espagne (20%) et des Etats-Unis (11%).

Des solutions alternatives à rechercher

Enfin, l’imposition récente par l’administration américaine d’un droit de douane de 28% aux importations en provenance de la Tunisie va se répercuter négativement sur les exportations tunisiennes vers les Etats-Unis, qui sont majoritairement constituées d’huile d’olive, et à un degré moindre de dattes et de produits d’artisanat.

Le début de récession observé dans l’économie mondiale, et notamment en Europe, qui absorbe entre 70 et 80% des exportations tunisiennes ne va pas arranger les choses non plus pour ce qui reste de cette année et le déficit de la balance commerciale tunisienne, déjà astronomique, va s’aggraver davantage. Ce qui ne va pas arranger les finances publiques, très mal en point avec un fort endettement public, sachant que les recettes d’exportation de l’huile d’olive ont souvent aidé à soulager le déséquilibre de la balance extérieur.

Avis de tempête donc à l’horizon, et les autorités sont averties : elles doivent trouver des solutions de rechange à la baisse attendue des exportations d’huile d’olive. Sinon, bonjour tristesse !