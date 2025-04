Tunisie | L’historien Habib Kazdaghli trahi par ses collègues

Une nouvelle cabale est menée depuis quelques jours par des étudiants d’extrême-gauche ainsi que des nationalistes arabes et des islamistes contre l’historien Habib Kazdaghli suite à la rumeur d’un hommage à son parcours académique dont des enseignants du département d’histoire de la Faculté des Lettres de Manouba auraient simplement fait la proposition, et ce dont le principal intéressé n’a même pas été informé.

Nous reproduisons ci-dessous, pour information, la traduction du communiqué publié à ce propos par le conseil scientifique de ladite Faculté, où l’historien a exercé pendant plus de 35 ans et dont il a été doyen pendant 7 ans. Conseil, , urgent et extraordinaire, qui a été tenu le 15 avril 2025.

Dans une volonté évidente de ménager la chèvre et le chou, le communiqué reprend implicitement l’accusation de «normalisation» avec lsraël souvent lancée contre Habib Kazdaghli, spécialiste d’histoire des minorités en Tunisie, y compris la minorité juive, et qui est parfois amené à participer à des séminaires internationaux où participent aussi des historiens du monde entier, y compris d’Israël.

En fait, le conseil scientifique, qui est censé défendre les libertés académiques et l’honneur outragé d’un collègue, dont le portrait a même été déchiré dans l’enceinte de l’université, a préféré céder aux demandes populistes et dogmatiques de quelques étudiants au nom d’un soi-disant soutien à la cause palestinienne et aux martyrs de Gaza, mélangeant ainsi, au passage, torchons et serviettes.

*

Nous, membres du Conseil scientifique élargi, présents lors de la séance urgente et extraordinaire tenue le 15 avril à la suite de la grève des étudiants qui a eu lieu les 14 et 15 avril 2025, dans le contexte d’un nouveau au débat au sujet de la question de la normalisation, confirmons ce qui suit :

– Le renouvellement de notre attachement à nos postions constantes et décisives et à notre rejet catégorique de la normalisation avec l’entité sioniste ainsi qu’à ses institutions académiques, et notre ferme appui au peuple palestinien dans la défense de sa juste cause.

– Contrairement à la proposition d’hommage à rendre à Habib Kazdaghli et qui a été formulée dans une atteinte flagrante à la décision du Conseil scientifique tenu le 12 avril 2023, nous nions catégoriquement toute intention d’honorer toute autre personnes dont les soupçons de normalisation sont avérés.

– Le laboratoire Régions et ressources patrimoniales en Tunisie : approches interdisciplinaires nie tout lien avec toute activité, relation ou convention avec l’entité sioniste et avec ceux qui la soutiennent. Il s’engage en conséquence à mener les investigations nécessaires et urgentes et à prendre des mesures décisives (énergiques) à l’encontre de tout membre dont l’implication dans la normalisation est avérée.

– Nous insistons sur notre soutien inconditionnel aux luttes légitimes de nos étudiants contre la normalisation et à leur appui à la cause palestinienne et confirmons notre engagement constant à les défendre contre toutes les formes de harcèlement, contre les menaces et le dénigrement.

– La faculté se réserve le droit de poursuivre toute personne qui utilise ses logos et les logos des laboratoires dans les activités suspectes et sans autorisation.

– Appelons les directeurs des laboratoires, les directeurs des départements ainsi que les chercheurs au respect accru des manuels de procédures de la recherche et à enquêter au sujet de toute activité avant de commencer à l’organiser ou à inviter qui que ce soit ou toute personne à y assister ou à y participer.

– Réitérons notre appel aux enseignants et chercheurs appartenant à la faculté pour qu’ils ne s’aventurent pas dans la participation à des séminaires suspects aussi bien sur le plan local qu’international.

– Notre soutien pour la cause palestinienne et notre refus de la normalisation ne sont incompatibles ni avec le principe des libertés académiques ni avec le respect du corps enseignant des départements et des traditions bien ancrés dans la faculté.

Vive l’université tunisienne fidèle à la cause palestinienne juste.