Mandat de dépôt contre Me Souab | Vague d’indignation et appels à sa libération

Le mandat de dépôt émis, ce mercredi 23 avril 2025, à l’encontre de l’ancien magistrat et avocat Ahmed Souab a immédiatement déclenché une vague d’indignation et des appels à sa libération sont lancés par différentes parties.

Les réactions indignées se multiplient, pointant du doigt une décision perçue par beaucoup comme dangereuse pour l’indépendance de la justice et estimant que ce mandat de dépôt « arbitraire et contraire aux principes fondamentaux des droits et des libertés».

Différents partis politiques, associations et organisations, dirigeants politiques et militants ont exprimé leur soutien à Ahmed Souab et appelé à sa libération immédiate.

Tous dénoncent une accusation qui n’a pas de sens et ne s’expliquent pas comment « Ahmed Souab un homme connu pour son intégrité, son engagement pour la justice, les libertés et les droits et pour son patriotisme puisse être poursuivi sur la base de la loi antiterroriste».

Rappelons que le mandat de dépôt a été émis ce jour par le juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste et que Me Souab est poursuivi dans une affaite liée à des faits à caractère terroriste.

Y. N.