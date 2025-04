Le FMI prévoit une croissance atone en Tunisie en  2025

La croissance en Tunisie devrait se situer à 1,4% en 2025 et en 2026, soit autant qu’en 2024, qui fut une année difficile pour l’économie nationale. Ce taux serait plus faible que celui prévu pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), qui s’établirait à 2,6% en 2025 et 3,4% en 2026.

D’après le rapport sur les «Perspectives de l’économie mondiale (Avril 2025)» publié, mardi 22 avril 2025, par le Fonds monétaire international (FMI), en marge des réunions du printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), le taux d’inflation en Tunisie passera de 7% en 2024, à 6,1% en 2025 avant d’augmenter à 6,5% en 2026. Et ce à «un moment crucial dans un contexte de réorientations des politiques publiques», dans une limpide allusion à la suspension des relations entre la Tunisie et l’institution financière internationale depuis l’arrêt des négociations à propos du prêt de 1,9 milliard de dollars, qui était conditionné par une série de réformes structurelles que la Tunisie n’était pas prête à mettre en œuvre.

Avec un taux de croissance de 1,4% et un ralentissement de l’investissement aussi bien public que privé, on ne peut pas s’attendre à une amélioration du taux de chômage qui restera autour de 15%.

Il convient de noter que l’économie tunisienne a enregistré une croissance de 1,4% au cours de l’année 2024, d’après les données de l’Institut national de la statistique (INS).

I. B.