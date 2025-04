Nabeul | Un conducteur de bus brutalisé par des policiers

L’affaire fait grand bruit dans les réseaux sociaux où l’indignation le dispute à la colère : hier, mardi 22 avril 2025, à Nabeul, le conducteur d’un bus de transport public a été descendu de force de son véhicule, par des policiers qui l’ont brutalisé devant les voyageurs. Avant d’être arrêté et harcelé.

Selon la version de la victime, attestée par plusieurs vidéos circulant dans les réseaux sociaux, il a été puni pour ne s’être pas arrêté pour transporter les policiers. Son explication : les hommes en uniforme ne se trouvaient pas à une station et le bus était plein à craquer ou «comme une boîte de sardines», selon l’expression de Maher Eltaief dans un poste Facebook où il conseille à ses collègues d’arrêter leur véhicule pour transporter les policiers partout où ils leur intimeront l’ordre de s’arrêter et quelles que soient les conditions, sinon il subiront les maltraitances qu’il a subies, selon ses termes.

Commentant ce fait divers, notre collègue Tarek Kahlaloui, chroniqueur à Diwan FM a écrit sur sa page Facebook : «Certains agents de sécurité semblent penser que le monopole de la violence et la mission de faire régner la loi leur donnent le droit de les pratiquer comme bon leur semble». Et d’ajouter : «Le jugement de ces derniers est le principal baromètre de la justice». «Le sentiment de l’impunité est le plus court chemin vers l’injustice», serions-nous tentés d’ajouter.

A bon entendeur !

I. B.