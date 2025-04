Mobilisation pour la libération de Me Souab | Rassemblement devant le SNJT à Tunis

La famille de l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab a lancé un appel à la mobilisation citoyenne et invite à un rassemblement devant le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Ce rassemblement prévu vendredi à 17h30 vise à appeler à la libération d’Ahmed Souab visé, ce mercredi 23 avril 2025 par un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction près le Pôle judiciaire antiterroriste dans le cadre d’une affaire liée à des faits à caractère terroriste.

Famille, proches et amis de Me Souab espèrent une mobilisation forte et significative pour réclamer sa libération d’Ahmed Souab ainsi qu’un climat de liberté pour l’ensemble du pays.

Y. N.