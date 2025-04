Tunisie | Décès de Fouad Mebazaa

Fouad Mebazaa, homme d’État et ancien président de la République par intérim (2011) a tiré sa révérence ce mercredi 23 avril 2025.

Né le 15 juin 1933 à Tunis Fouad Mebazaa, membre du Rassemblement constitutionnel démocratique a eu une longue et riche carrière politique et a été à la tête de différents ministères sous Ben Ali, notamment celui la Santé, de la Jeunesse et des Sports, ou encore des Affaires culturelles

Ancien ambassadeur de la Tunisie auprès de l’Office des Nations unies à Genève, il a également présidé la Chambre des députés et c’est à ce titre qu’il devient président de la République par intérim le 15 janvier 2011 après la chute de Ben Ali et ce dans le cadre des dispositions constitutionnelles, avant de céder ses pouvoirs à Moncef Marzouki le en décembre 2011.