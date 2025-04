Son avocat alerte sur l’état de santé fragile de Me Ahmed Souab

Me Sami Benghazi, membre du comité de défense de Me Ahmed Souab, a souligné que l’état de santé fragile de son client, qui a subi une opération cardiaque en 2021, est un facteur qui doit être pris en considération.

Lors d’une conférence de presse, ce mercredi 23 avril 2025, au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), au moment où l’ancien juge administratif comparaissait devant le juge d’instruction auprès du Pôle antiterroriste pour répondre de graves accusations, a déclaré que trois hypothèses juridiques sont attendues à l’issue de l’enquête en cours. La première consisterait en un classement sans suite, la deuxième en la poursuite de l’enquête tout en laissant son client en liberté, et la troisième en l’émission d’un mandat de dépôt.

Me Benghazi a également souligné que des dizaines d’avocats, venant de la capitale et d’autres régions, se sont portés volontaires pour assurer la défense de Me Souab.

