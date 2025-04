La Tunisie et les institutions de Bretton Woods | Je t’aime, moi non plus !

Les relations de la Tunisie avec les institutions de Bretton Woods ne sont pas au beau fixe, et notamment avec le Fonds monétaire international (FMI), que le président de la république Kaïs Saïed accuse de vouloir imposer ses diktats, mais cela ne l’empêche pas de participer aux réunions de printemps 2025 du Groupe de la BM et du FMI, qui se tiennent du 21 au 26 avril 2025 à Washington DC.

Selon un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification, la délégation officielle tunisienne comprend le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri.

L’absence de la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, à ce conclave peut s’expliquer par le fait que la Tunisie n’est pas pressée de renouer avec le FMI, dont elle ne sollicite plus le prêt de 1,9 milliard de dollars dont la négociation est bloquée depuis octobre 2023, tout en tenant à garder ses liens historiquement forts avec la BM.

Au programme de la délégation tunisienne, des rencontres avec de hauts responsables d’institutions financières régionales et internationales, ainsi que leurs homologues des autres pays.

Ces réunions rassemblent à Washington des dirigeants d’organisations internationales, de hauts responsables gouvernementaux, des représentants de la société civile et des innovateurs du monde entier, indique le portail en ligne de la BM.

