Après trois mois de traitement, la militante Radhia Nasraoui quitte la clinique

La militante historique pour la justice et les droits humains, l’avocate Radhia Nasraoui retrouve la santé et quitte la clinique, ce samedi 26 avril 2025.

Après trois mois de traitement Radhia Nasraoui a pu rentrer chez elle, se réjouit son époux Hamma Hammami figure emblématique de la gauche tunisienne en remerciant toutes les personnes qui l’ont soutenu ainsi que son épouse dans cette nouvelle épreuve.

Me Radhia Nasraoui retrouve progressivement sa capacité de mouvement après avoir failli la perdre, précise la même source en exprimant sa profonde gratitude à ses camarades, militants, journalistes, syndicalistes, avocats… qui n’ont cessé de s’enquérir de sa santé, ainsi qu’au personnel médical, paramédical et administratif pour leur dévouement et leurs soins attentifs.

Notons que depuis qu’elle a subi une opération au cerveau à l’hôpital militaire de Tunis en novembre 2021, Radhia Nasraoui a été hospitalisée à plusieurs reprises pour différents soins et fait preuve de courage et patience dans ce combat contre la maladie.

Y. N.