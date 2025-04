Paris : Le CRLDHT appelle à la « mobilisation pour les prisonniers politiques en Tunisie »

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) appelle à manifester ce 1er mai à Paris en solidarité avec les prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie.

Dans un communiqué le CRLDHT a précisé que cette manifestation organisée à l’occasion de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs, vise à « exiger la libération immédiate de tou·te·s les prisonnier·e·s politiques et d’opinion en Tunisie et l’arrêt de la répression contre les syndicalistes, journalistes, avocat·e·s, magistrat·e·s, militant·e·s et opposant·e·s »

La même source pointe du doigt le pouvoir en place et appelle à briser le silence et à exprimer son opposition à toute dictature en prenant part au rassemblement ce jeudi 1er mai à 14h à la Place d’Italie à Paris.

« Faisons entendre notre solidarité avec les détenu·e·s d’opinion et les familles brisées par l’arbitraire», lit-on encore dans la note diffusée par le CRLDHT

Y. N.