Jeunesse en harmonie | Un événement musical exceptionnel mettant en lumière les talents de demain

Sous la direction du maestro Hafedh Makni, accompagné du Chef de chœur, Mourad Gaaloul, plus de 100 jeunes musiciens et choristes de l’OSSU, du Carthage Symphony Orchestra et du Chœur des Enfants du Boulevard des Arts se réunissent pour une soirée exceptionnelle.

La soirée est prévu samedi 10 mai 2025 à 19H30 au Théâtre Municipal de Tunis et prévoit la présentation d’œuvres emblématiques de Bach, Mozart, Strauss, Tchaïkovski, et bien plus encore…

Solistes à l’affiche : Lina Ammari, pianiste tunisienne évoluant au Canada; Nadine Krid, jeune violoniste de 17 ans au talent éclatant.

Les billets (à partir de 25 TND) sont disponibles au guichet du théâtre municipal de Tunis, au centre culturel Le Boulevard des Arts et sur le site teskerti .

Ce Concert soutenu par la Fondation Arts et Culture by UIB et BNA Assurances s’annonce comme une soirée exceptionnelle portée par la passion, la jeunesse et la magie de la musique classique.