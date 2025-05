Palmarès de la Foire internationale du livre de Tunis 2025

Les œuvres littéraires et intellectuelles primées par la 39e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (25 avril au 4 mai 2025) a été dévoilé, mercredi 30 avril au cours d’une cérémonie organisée au siège de la Foire au parc des expositions du Kram à Tunis. (Ph. Maher Abderrahmane recevant son prix des mains de Amina Srarfi).

La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

Des hommages ont été rendus à cette occasion à l’écrivain portugais José Saramago, prix Nobel de Littérature 1998 (à titre posthime), à l’écrivaine, poétesse et traductrice algérienne Souad Labbize, au compositeur Mohamed Garfi, à l’écrivaine Emna Belhaj Yahia, au poète et traducteur Mohamed Khaldi et aux écrivains Ibrahim Darghouthi, Mohamed Messaoud Idriss, Mohamed Salah Rassaa, Abdelkader Haj Nacer et Hassanine Ben Ammou.

Les œuvres primées ont été sélectionnés par des jurys composés de professionnels du livre et de l’édition, critiques, créateurs et universitaires tunisiens. Les neuf prix attribués sont dotés de 15 000 dinars chacune.

Des éditeurs ont été également primés dans les catégories ‘Edition’ et ‘Edition spéciale pour enfants et jeunes’ dotés de 10 000 dinars chacune.

Toutes les œuvres primées sont en langue arabe.

Emna Belhaj Yahia et Souad Labbize.

Liste des œuvres et des éditeurs primés :

Prix Béchir Khraief pour le roman:

‘‘Les fantômes de la Skifa” de Maher Abderrahmane (Meskeliani Editions, 2024).

Prix Ali Douagi pour la nouvelle :

‘‘Le musée du conte perdu” de Mohamed Ftoumi (Editions Abjadiat, 2025).

Prix Mustapha Khraief de la poésie :

‘‘La porte invisible” de Saif Ali (Editions Abajadiat 2025).

Prix Sadok Mazigh de traduction de et vers l’arabe :

‘‘Introduction dans la linguistique générale” de Sadok Achour (Institut de traduction de Tunis, 2024).

Prix Tahar Haddad des études en littérature et sciences humaines (ex aequo):

‘‘De la rhétorique tunisienne” de Salah Ben Romadhane (Editions Maison de la Méditerranée, 2024).

‘‘La photo en photographie” de Hedi Khelil (Editions dar Khraief, 2024).

Prix Fatma Haddad des études philosophiques :

‘‘Dans la philosophie politique” d’Abdelaziz Ayadi (Editions Aladin, 2024).

Prix Abdelkader Ben Cheikh de l’édition spéciale pour les enfants et les jeunes :

Amina Editions.

Prix Nourredine Ben Khedher de l’édition :

Contraste Editions.