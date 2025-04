Affaire Mkadmi : Dix ans après, la clinique reconnue coupable de négligence médicale

Plus de dix ans après la disparition du journaliste Abderraouf Mkadmi, la justice a enfin rendu son verdict, annonce l’avocat de la famille ce samedi 26 avril 2025.

Le tribunal a statué en reconnaissant la responsabilité d’une clinique située à La Marsa dans le décès du journaliste survenu en 2015, et ce, sur la base des conclusions d’un collège de trois experts médicaux désignés par le tribunal. Leur rapport a mis en lumière des erreurs médicales et des lacunes significatives dans les soins prodigués au journaliste durant son séjour à la clinique, précise l’avocat dans une déclaration à Mosaïque FM.

Notons que la famille du journaliste avait déposé plainte, il y a une décennie, accusant l’établissement de santé de négligence et de prise en charge défaillante ainsi que de manquements qui aurait causé le décès.

Il a fallu une bataille judiciaire pour que ses droits soient enfin reconnus et selon l’avocat, cette décision de justice qui intervient au terme d’une longue et éprouvante procédure judiciaire arque une étape cruciale dans la reconnaissance des droits des victimes d’erreurs médicales en Tunisie et pourrait ouvrir la voie à d’autres affaires similaires.

Il a par ailleurs souligné que la famille Mkadmi avait délibérément choisi de ne pas engager de poursuites pour homicide involontaire, l’objectif principal étant d’obtenir une reconnaissance publique de la responsabilité de la clinique dans le décès.

