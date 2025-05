‘‘La Traviata’’ à l’Opéra de Tunis│ Un ambitieux projet artistique et éducatif

‘‘La Traviata’’ de Giuseppe Verdi sera jouée les 9 et 11 mai 2025 à l’Opéra de Tunis dans une version basée sur l’édition Ricordi de 1964, fruit d’une opération concrète de coopération culturelle entre l’Italie et la Tunisie.

L’Institut culturel italien de Tunis a annoncé la nouvelle, précisant que le spectacle confié à la direction de Stefano Vizioli, l’un des directeurs d’opéra les plus influents au niveau international, et à la direction musicale du maestro Nicoletta Conti, figure de proue dans le monde de la musique symphonique et lyrique, mettra en vedette l’Orchestre symphonique tunisien, le chœur, les solistes et le ballet de l’Opéra de Tunis.

Cette production représente l’aboutissement d’un ambitieux projet artistique et éducatif, né en 2023 et développé à travers un cycle complexe de résidences artistiques organisées entre octobre 2024 et mai 2025. Dans ce contexte, un parcours de formation destiné aux jeunes metteurs en scène et interprètes a également été activé, dans une optique d’échange et de croissance partagée.

Promu par l’Opéra de Tunis – à travers le Centre de musique et d’opéra et le Centre de ballet et d’arts chorégraphiques – avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et en partenariat avec l’Institut culturel italien de Tunis, le projet se veut un modèle vertueux de coopération culturelle entre les deux pays voisins, basé sur les valeurs de l’éducation, de la transmission du savoir et de la création artistique.

Stefano Vizioli, metteur en scène de renommée mondiale, a signé des productions dans les plus grands théâtres internationaux, de la Scala de Milan à la Fenice de Venise, de l’Opéra lyrique de Chicago au Teatro Colón de Buenos Aires. Expert du répertoire baroque et contemporain, il se distingue par sa vision scénique innovante et son fort engagement dans la diplomatie culturelle et les projets sociaux.

Nicoletta Conti, chef d’orchestre primée, a été la première femme à recevoir le prix Minerva pour les arts et l’Ordre du mérite de la République italienne. Elle a dirigé des orchestres prestigieux en Europe, en Asie et aux États-Unis, collaborant avec de grands noms tels que Luciano Pavarotti et Angela Gheorghiu, et est la fondatrice de l’Académie Internationale d’Opéra de Bologne, référence dans la formation des jeunes talents.

D’après Ansamed.