Vient de paraître │ La Belle Fatma, sensualité et beauté lointaine

Entre biographie et fiction, Ons Debbech et Helmi El Amri retracent dans ‘‘La Belle Fatma’’ (Hémisphères Editions, Paris, 25 mars 2025, 180 p.) la vie de Rachel Eny, dite la Belle Fatma, née en 1868 à Alger, dans une riche famille de diamantaires.

Tahar Bekri

Danseuse au charme légendaire, devenue l’attraction du tout Paris de L’Exposition universelle de 1889, et bien d’autres hauts lieux en Europe, de la Belgique à l’Angleterre, jusqu’à Saint Petersburg.

Les attaches tunisiennes de Rachel Eny la font passer pour une Belle de Tunis, lui permettent d’avoir un orchestre, Concert de Tunis. La fulgurance de la danseuse, sa renommée, lui procurent une affirmation de liberté et d’identité féminine qui font d’elle objet d’admiration, mais dans le même temps, l’illustration d’un regard exotique d’un imaginaire fantasmé, danse du ventre, sensualité et beauté lointaine. Notables, hauts personnages de l’Etat, intellectuels courent à sa découverte, dans une Europe coloniale, déjà encombrée par son industrialisation et qui a la tête tournée vers l’ailleurs, comme le prouveront Chateaubriand, Pierre Loti, Flaubert, Rimbaud, Baudelaire et autres peintre orientalistes.

Cette biographie romancée, aux faits historiques précis, qui révèlent un vrai travail de recherches solide, en images, comme en échos de presse, constituent un riche portrait d’époque, aux traits et aux descriptions qui rendent l’ouvrage proche du lecteur. Il se lit comme on voit un film.

Ons Debbech avait déjà réalisé un court documentaire sur le personnage et l’engouement qu’il a suscité. Avec cette biographie, elle poursuit sa plongée dans l’Europe du 19e dans laquelle elle a étudié ‘‘Les Voyageurs tunisiens en France au 19e siècle’’. On peut écrire que cette œuvre reflète un regard croisé. Elle donne une image forte de l’imaginaire occidental porté sur l’Orient.

Dans une langue souple, loin des pesanteurs académiques, appuyée par des photographies d’époque, cette biographie romanesque, joint l’Histoire culturelle à l’art narratif. On lui souhaite de nombreux lecteurs.

Ons Debbech est maîtresse de conférences d’arabe dans une Université parisienne, Helmi El Amri est cadre dirigeant dans un groupe international.