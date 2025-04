Alger accueille l’ICT Africa Summit 2025

L’ICT Africa Summit 2025 se tiendra du 21 au 23 avril 2025 au Palais des Expositions d’Alger, Pavillon A, Safex, Algérie. Cette édition du salon marque la convergence historique de trois événements majeurs : le Digital Africa Summit, ICT Maghreb et Alvetic.

Cette synergie crée une plateforme pour l’innovation, la collaboration et la transformation numérique en Afrique. Les participants découvrent les dernières innovations technologiques, rencontrent des leaders de l’industrie et des startups prometteuses, explorent les opportunités de partenariat et d’investissement et prennent part à des conférences de haut niveau, des ateliers et des sessions de réseautage.

Cette année, grâce au B2B Lab, la plateforme intelligente de matchmaking B2B, ils peuvent avoir des rencontres professionnelles intéressantes, trouver des partenaires pour développer leur business, planifier des rendez-vous d’affaires qualifiés avant et pendant l’événement, rencontrer d’autres participants dans l’espace B2B dédié pour maximiser leur présence et leurs opportunités commerciales.