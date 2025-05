Tunisie │ Les réserves en devises régressent de 3%

A la date du 8 mai 2025, les avoirs nets en devises de la Tunisie se sont établis au niveau de 22,9 milliards de dinars, l’équivalent de 99 jours d’importation, en régression de 3%, par rapport à la même période de l’année dernière.

Selon les indicateurs monétaires et financiers, publiés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), les revenus du travail ont augmenté de 8%, surant la même période, passant de 2,4 milliards de dinars, à fin avril 2024, à 2,6 milliards de dinars, à fin avril 2025.

De même, les recettes touristiques ont enregistré une augmentation de 6,7%, pour s’établir à 1,9 milliard de dinars, durant les quatre premiers mois de l’année 2025.

Pour ce qui est des services de la dette extérieure, ils se sont maintenus inchangés au niveau de 6,6 milliards de dinars, durant la période avril 2024-avril 2025.

S’agissant du total des transactions interbancaires, il a plus que doublé, passant de 1,5 milliard de dinars, le 8 mai 2024, à 3,1 milliards de dinars, actuellement, un an plus tard.