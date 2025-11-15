Douane | 700.000 dinars en devises étrangères saisis au poste frontalier de Melloula

Les unités de la douane du poste frontalier de Melloula (nord-ouest de la Tunisie) ont réussi à déjouer une tentative de faire passer illégalement 700.000 dinars tunisiens en devises étrangères.

Dans un communiqué publié ce samedi 15 novembre 2025, la Direction générale de la douane précise que ses services ont intercepté un véhicule portant une immatriculation étrangère qui a été soumis à une fouille approfondie.

Celle-ci a permis la saisie de plus de 200.000 euros dissimulés dans des cachettes aménagées dans le véhicule, ajoute encore la douane, en affirmant qu’un procès-verbal a été établi à cet effet.

Le ministère public a par ailleurs chargé les services de sécurité spécialisés de poursuivre l’enquête, indique encore le communiqué de la douane.

Y. N.