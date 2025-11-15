Tunis | Initiation à l’astronomie, du 20 au 22 novembre à la Cité des sciences

La Cité des Sciences à Tunis organise, du 20 au 22 novembre 2025, une session de formation intitulée «Initiation à l’astronomie».
Destinée aux enseignants des écoles primaires, aux animateurs des clubs d’enfants ainsi qu’aux étudiants intéressés par les sciences de l’Univers, cette formation vise à renforcer la culture scientifique et à encourager l’intégration de l’astronomie dans les activités éducatives et pédagogiques.
Au programme : découverte des notions fondamentales en astronomie, ateliers pratiques d’observations astronomiques et d’animation scientifique et partage de méthodes et d’outils pédagogiques pour enseigner les sciences à travers l’astronomie.
Cette formation (frais de participations : 60DT – réduction de 50% pour les étudiants) constitue une opportunité unique pour les participants d’approfondir leurs connaissances, de développer leurs compétences pédagogiques et de valoriser l’astronomie comme vecteur d’apprentissage et de curiosité scientifique.
