Une femme écope de 20 ans de prison pour trafic d’héroïne

Une jeune femme a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir introduit de l’héroïne via l’aéroport de Tunis-Carthage, en provenance d’un pays européen.

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict hier, vendredi 14 novembre contre la trafiquante qui avait éré arrêtée avec capsules d’héroïne dans l’estomac.

L’enquête dans cette affaire se poursuite, selon un source citée par Diwan FM, d’autant que des complices n’ont pas encore été arrêtés.

Y. N.