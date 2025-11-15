Tunisie–Brésil | Communiqué de la FTF sur les visas des joueurs de l’équipe nationale

La Fédération tunisienne de football (FTF) a publié un communiqué pour apporter des clarifications concernant les demandes de visa pour les joueurs de la sélection nationale se rendant en France.

La FTF a tenu à rassurer l’opinion publique et les supporters en déclarant que toutes les demandes de visa déposées pour les joueurs ont obtenu l’approbation de l’ambassade de France à Tunis, sans aucune exception.

Contrairement à certaines rumeurs, aucun refus n’a été émis pour le déplacement de l’équipe, affirme la Fédération ce samedi 15 novembre 2025, en précisant que le motif de l’absence de certains joueurs du groupe lors de ce voyage est exclusivement due au fait que la FTF n’a pas soumis de demandes de visa en leur faveur : « une décision prise en accord avec les choix et les orientations de l’encadrement technique pour cette rencontre spécifique».

Par ailleurs, la Fédération tunisienne a tenu à exprimer ses remerciements au ministère des Affaires étrangères pour son soutien et sa collaboration ainsi qu’à l’ambassade de France à Tunis pour sa coopération et pour la rapidité du traitement des dossiers, qui a permis de finaliser les démarches administratives dans les meilleurs délais, indique encore la FTF.

Notons que ce communiqué vise à mettre fin aux rumeurs car des informations attribuées au sélectionneur national Sami Trabelsi, avaient été diffusées en affirmant que huit joueurs allaient être privés du voyage suite à un problème de visas…

Y. N.