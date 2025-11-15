JCC 2025 | La Liste des films tunisiens en compétition dévoilée !

Les Journées cinématographiques de Carthage ont le plaisir d’annoncer la liste des films tunisiens qui ont été sélectionnés par le comité de sélection indépendant à participer aux différentes compétitions officielles.

Découvrons ensemble les nouveautés du cinéma tunisien lors de ces Journées cinématographique de Carthage du 13 au 20 décembre 2025

Compétition Officielle Longs Métrages de Fiction :

“Where the Wind Comes From” de Amel Guellaty

“La voix de Hind Rajab” de Kaouther Ben Hania

“Promis Le Ciel” de Erige Sehiri

Compétition Officielle Longs Métrages Documentaires :

“Le Para-dis” de Majdi Lakhdar

“Notre Semence” d’Anis Lassoued

“On The Hill” de Belhassen Handous

Compétition Officielle des Courts Métrages :