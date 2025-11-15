Tunisie | Amine Mahfoudh salue l’union retrouvée de l’opposition

Les procès intentés aux opposants ont eu pour conséquence d’unir toutes les mouvances politiques en Tunisie, jusque-là complètement désunies, contre le régime mis en place par le président Kaïs Saïed au lendemain de la proclamation de l’état d’exception le 25 juillet 2025.

Ce constat a été fait par la plupart des observateurs après la forte mobilisation populaire, hier, vendredi 15 novembre 2025, devant le Palais de Justice de Tunis, lors du procès de Abir Moussi, incarcérée depuis le 3 octobre 2023 et poursuivie dans plusieurs affaires.

Beaucoup de militants de l’opposition de gauche, de centre gauche et même du mouvement islamiste étaient présents pour exprimer leur solidarité avec la présidente du Parti destourien libre (PDL) qu’ils ne portaient pourtant pas dans leur cœur. Et pour cause : avant son incarcération, elle faisait cavalier seul, refusait tout rapprochement avec eux et leur vouait même une hostilité tapageuse.

C’est à croire qu’en mettant tous ses opposants dans le même sac et en les vouant tous aux gémonies, le régime actuel a réduit les distances entre eux et aidé à effacer leurs contradictions idéologiques et leurs divergences politiques.

Commentaire dans un post Facebook du professeur de droit constitutionnel et activiste politique Amine Mahfoudh, qui fut un temps proche de Saïed : «Le procès aujourd’hui de Abir Moussi est l’une des pages douloureuses des procès politiques. Mais il apporte du nouveau qui revêt une grande importance. Il semble que les appels à la nécessaire union de toutes les victimes de l’injustice et du despotisme commencent à donner leurs fruits». Il fait ici allusion à la présence massive et regroupant diverses sensibilités politiques constatée lors du procès de Abir Moussi, hier, devant le Palais de Justice de Tunis.

Amine Mahfoudh attribue ce notable changement à la signature, récemment, par la plupart des familles politiques, de l’initiative politique appelée «Engagement national», dont il est l’un des protagonistes et qui est destinée à promouvoir un régime civil, démocratique et inclusif en Tunisie.

Cette initiative, qui est le résultat de concertations entre différentes sensibilités nationales, vise à dépasser les anciens clivages et à bâtir un cadre de gouvernance démocratique fondé sur la participation et la responsabilité, a-t-il expliqué, lors du lancement de cette initiative, le 15 octobre dernier.

