Leila Jaffel : «Tout prisonnier a le droit d’observer une grève de la faim»

Les déclarations de la ministre de la Justice, Leila Jaffel, selon lesquelles il n’y a aucun cas de grève de la faim sauvage dans les prisons tunisiennes et d’agressions contre des prisonniers ont choqué de nombreux citoyens et notamment des activistes politiques et de la société civile, qui ont dénoncé de qu’ils ont qualifié de «discours de déni.»

Ces déclarations ont été faites samedi 15 novembre 2025 lors de la discussion du budget du ministère de la Justice devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et ce qui a le plus choqué, c’est le ton moqueur utilisé par Mme Jaffel qui affirmé que les prisonniers prétendument en grève de la faim sauvage «mangent de temps en temps, peu ou beaucoup, et même dans les endroits qui ne sont pas faits pour cela», a-t-elle ajouté, en riant.

Ce qui a provoqué les critiques acerbes des organisations de défense des droits humains, qui ont pu rendre visite à certains détenus politiques dans les prisons et constater de visu la détérioration de leur état de santé à cause de leur grève de la faim, notamment Jawher Ben Mbarek. Ce dernier a même été transféré de la prison de Belli à l’hôpital de Nabeul à cause de la détérioration de son état de santé des suites de sa grève de la faim. Son comité de défense a d’ailleurs annoncé qu’il a été violenté par ses géôliers qui se seraient fait aider par d’autres prisonniers, et ont déposé une plainte à ce sujet.

«Tout prisonnier a le droit d’observer une grève de la faim mais il doit, en revanche, respecter le protocole sanitaire en vigueur», a aussi déclaré Mme Jaffel, minimisant ainsi la signification d’un tel acte et sa portée morale et politique. Vidéo.

Sur un autre plan, et alors que des pans entiers de la société civile, y compris des députés proches du régime, appellent depuis deux ans à abroger l’article 24 du décret-loi 54 de 2022 souvent utilisé dans les poursuites judiciaires à l’encontre de journalistes et d’opposants politiques, Mme Jaffel a cru pouvoir affirmer, contre toute évidence, que ce texte de loi «n’a jamais été utilisé pour réprimer la liberté d’expression», ajoutant que «l’article 24 n’est pas liberticide et qu’il ne cible pas la liberté d’expression mais plutôt la diffamation, le dénigrement et la diffusion de fausses informations, dans le but d’exacerber les tensions dans le pays…»

Rappelons que ces mêmes qualifications sont souvent retenues par les juges pour réprimer les critiques adressées au régime et condamner à la prison des journalistes et des opposants.

I. B.