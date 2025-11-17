Forum d’Affaires | La Tunisie et le Luxembourg renforcent leurs passerelles économiques

L’Ambassade de Tunisie à Bruxelles a co-organisé avec la Chambre de Commerce Tuniso-Belgo-Luxembourgeoise (CCTBL), un Forum d’affaires tuniso-luxembourgeois consacré aux opportunités de coopération économique et de partenariats avec le Grand-Duché de Luxembourg dans le prolongement de ses initiatives visant à attirer davantage d’investissements en Tunisie et à accompagner les opérateurs économiques tunisiens dans l’exploration de nouveaux marchés européens.

La CCTBL était représentée par une importante délégation de femmes et d’hommes d’affaires tunisiens, représentant des secteurs variés (comptabilité, TICs, textile/habillement…).

Les réunions, présentations et rencontres B2B ont permis d’explorer les spécificités des marchés tunisien et luxembourgeois, la dynamique des écosystèmes économiques et les perspectives de collaboration offertes par ce hub financier et technologique de premier plan.

Elles ont, également, permis d’identifier les opportunités de partenariat dans des secteurs porteurs et de renforcer les passerelles entre les deux milieux d’affaires.

Ce forum a constitué une occasion privilégiée de mettre en lumière les avantages qu’offre la Tunisie en tant que partenaire attractif et porte d’entrée vers le marché africain, grâce à ses innombrables atouts (géographiques, humains, culturels, économiques, financiers…), valorisant ainsi son potentiel comme destination d’affaires et d’investissement.

