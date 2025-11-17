Détérioration de l’état de santé de Issam Chebbi, selon ses proches

Selon ses proches, l’état de santé du secrétaire général du parti Al Joumhouri Issam Chebbi, en grève de la faim en prison, s’est détérioré.

Un message posté par son épouse Faiza Rahem, ce lundi 17 novembre 2025, fait état d’une glycémie à 0,73, de douleurs abdominales et musculaires, dont souffrirait Issam Chebbi, qui aurait par ailleurs perdu huit kilos au bout de 11 jours de grève.

La même source a rappelé que Issam Chebbi est en détention depuis 999 jours « sans enquête, sans audition et sans même assister à ses propres procès », a déploré Faiza Rahem, en ajoutant que son époux, a toutefois décidé de poursuivre sa grève de la faim.

Y. N.