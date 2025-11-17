L’actualité du poète Mohamed Aziza / Shams Nadir

L’Académie mondiale de poésie, fondée à Vérone en Italie par le poète et écrivain tunisien Mohamed Aziza, également connu sous le pseudonyme Shams Nadir, et qui regroupe des poètes provenant des cinq continents, dont trois Prix Nobel de littérature, fêtera l’année prochaine, son 25e anniversaire.

«Un quart de siècle au service de la poésie» est le slogan choisi pour fêter ce 25e anniversaire.

L’Académie mondiale de poésie publie une revue spécialisée trilingue (italien, français et anglais), Pianeta Poesia dont le numéro 11 est paru en mars dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, sous le titre «La poésie et la beauté sauveront le monde».

Beau programme pour une époque tumultueuse où la course vers l’abîme s’accélère et où même la nature, hier encore clémente, commence à s’acharner sur ses fossoyeurs.

Nadir Aziza écrit en conclusion de son éditorial de la revue intitulé «La beauté nous fait signe» : «Grâce à la seule beauté, nous ne sauverons sans doute pas le monde. Ni même peut-être pas notre planète. Mais c’est grâce à elle et aux autres qualités qu’elle nous révèle que nous pourrions donner, à nous-mêmes et à nos descendants, il faut l’espérer, la possibilité d’un parachèvement de l’être, en délivrant à la beauté un permis de séjour sans délai de prescription parmi les vivants, afin qu’elle continue à nous apprendre à faire signe vers ce qui la dépasse et nous élève.»

Rappelons que Mohamed Aziza préside, également, le programme Med 21 qui décerne chaque année des prix pour les personnalités méditerranéennes ayant excellé chacune dans son domaine (sciences, littérature, sciences humaines, diplomatie…)

I. B.