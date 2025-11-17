Affaire Instalingo | 15 accusés renvoyés devant la chambre criminelle

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière à la Cour d’appel de Tunis a renvoyé 15 accusés devant le tribunal de première instance de Tunis.

Parmi les 15 accusés renvoyés devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière en première instance, on compte notamment la fille du président du parti islamiste Ennahdha Soumaya Ghannouchi, l’homme d’affaires Adel Dadaa, propriétaire de la société Instalingo, ainsi que 8 autres accusés.

Ces derniers, rappelons-le, sont visés par plusieurs accusation, notamment blanchiment d’argent.

Y. N.