Pr Khaled Neji élu à la tête de l’Association africaine de gynécologie obstétrique

Pr Khaled Neji, président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique (STGO), a été élu président de l’Association africaine de gynécologie et d’obstétrique.

Le ministère de la Santé a félicité Pr Neji, tout en affirmant que cette élection reflète la place qu’occupent les compétences tunisiennes dans le domaine médical et marque, par ailleurs, leur reconnaissance continentale.

« Ce couronnement n’est pas seulement personnel ; il est le reflet de la place prépondérante des compétences tunisiennes dans le domaine médical et témoigne de la confiance que les sociétés nationales africaines placent dans la capacité du Dr Neji à insuffler un nouvel élan au travail scientifique et à améliorer significativement la santé des femmes à travers tout le continent », ajoute la même source.

Le département de la santé a par ailleurs rappelé que la Société africaine de gynécologie-obstétrique regroupe plus de 20 sociétés et constitue une plateforme africaine essentielle pour la promotion de la santé de la mère et de l’enfant.

Y. N.