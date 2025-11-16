Tunisie | Des hôtels touristiques bientôt réaffectés à d’autres missions

La situation de 11 unités hôtelières confrontées à des difficultés financières a pu être régularisée, a indiqué le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiene Tekaya, qui s’exprimait samedi 15 novembre 2025, lors de la séance plénière consacrée à l’examen du budget 2026 de son ministère,

Certaines autres unités touristiques en difficulté pourraient être réaffectées. Des discussions à ce sujet sont menées actuellement avec les ministères de la Femme, de la Santé et des Affaires sociales, a précisé le ministre, ajoutant qu’ils pourraient être transformés en maisons de retraite ou en espaces dédiés aux soins de santé hospitaliers.

Par ailleurs, M. Tekaya a indiqué que son département œuvre à créer de nouveaux ports de plaisance tout au long de la côte tunisienne, de Tabarka au nord-ouest à Bahiret El Bibane au sud-est. Il sera aussi procédé à la mise en valeur des îles tunisiennes, telle celle de Kuriat, au large de Monastir, et ce en collaboration avec le ministère de la Défense, dont dépend un certain nombre de ces îles qui se caractérisent par une grande richesse naturelle.

Autres projets envisagés ou en cours de finalisation : un circuit touristique reliant les villes touristiques de Korbous et Sidi Bou Saïd et l’agrandissement de la marina de Monastir.

Par ailleurs, un cahier de charges spécifique pour les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux est également en cours de finalisation.

I. B.