Green Forward pour accélérer la transition verte en Tunisie

Plus d’une centaine d’acteurs de l’écosystème vert – représentants d’institutions publiques, du secteur privé, d’organisations de soutien aux entreprises (OSEs), d’associations et du monde académique – se sont récemment réunis à Hammamet lors d’un événement national de networking.

L’événement est organisé par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (Citet) dans le cadre du programme Green Forward, financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre au niveau méso par l’organisation non gouvernementale internationale Spark.

Cette initiative vise à encourager les échanges, stimuler les partenariats et valoriser les meilleures pratiques en matière d’économie verte et circulaire, tout en accélérant la transition écologique en Tunisie.

Un espace de dialogue et de coopération

Dans son allocution d’ouverture, Kmaira Ben Jannet, directrice générale du Citet, a déclaré que «le programme Green Forward est une initiative destinée au renforcement des synergies entre les acteurs de l’écosystème de l’économie verte en Tunisie». Elle a ajouté : «Cet événement constitue un espace de dialogue, de coopération et de création de partenariats entre des acteurs publics, privés, associatifs et académiques. Ensemble, nous avons l’opportunité de renforcer l’écosystème national d’appui à la transition écologique en encourageant la synergie des initiatives, l’innovation technologique, la mobilisation du financement vert et le partage des bonnes pratiques.»

La directrice du Citet a également misé sur le rôle moteur du Centre : «Cette journée de lancement n’est qu’un point de départ. Son succès dépendra de notre capacité à travailler main dans la main, à partager nos expertises et à trouver des solutions adaptées au contexte tunisien. Le Citet continuera à jouer son rôle de facilitateur, de coordinateur et de catalyseur de cette dynamique en mobilisant nos expertises, nos réseaux et nos moyens pour soutenir les acteurs économiques dans leur transition vers des modèles plus durables.»

Vers la synergie et la résilience

De son côté, Afef Ajengui, responsable du programme régional Green Forward au niveau méso chez Spark, a rappelé que « Au niveau méso, Green Forward vise à renforcer la capacité des OSE à favoriser les partenariats publics-privés, à relier les dialogues politiques et stratégiques à la préparation d’un terrain propice à une économie résiliente, verte et inclusive, et à améliorer l’accès au financement vert.»

Spark, à travers la composante méso du programme Green Forward, s’engage à travailler de manière collaborative, a-t-elle précisé. Et d’ajouter : «Notre approche ne consiste pas à reconstruire, mais à travailler à partir de ce qui existe déjà. Pour cette raison, nous cherchons activement des synergies avec d’autres initiatives.»

Représentant l’UE, Sandrine Beauchamp a déclaré : «Le programme Green Forward illustre concrètement notre ambition de rendre nos économies neutres en carbone, circulaires et résilientes, en agissant à trois niveaux : macro, méso et micro. Au niveau des politiques publiques, il appuie les cadres législatifs et institutionnels pour assurer un environnement prévisible pour les entreprises. Quant aux structures d’appui comme les OSEs, elles sont de véritables réplicateurs de la transition verte auprès des PME. Green Forward rapproche les politiques publiques du monde de l’entreprise en formant, accompagnant et en créant des partenariats. » Selon elle, « l’événement organisé en Tunisie illustre cette dynamique de coopération et de dialogue public-privé.»

La transition verte des PME

Le programme Green Forward, visant à positionner les organisations de soutien aux entreprises comme des acteurs majeurs de la transition verte et circulaire, a marqué une étape importante lors de son événement à Hammamet, réunissant plus de 100 acteurs.

C’est à cette occasion qu’a été annoncée la sélection de douze OSEs parmi plus de 50 structures candidates. Cette sélection assure un impact national, couvrant les 4 grandes régions (Nord, Centre, Sud, Grand Tunis) et 8 secteurs économiques stratégiques (agroalimentaire, textile, mécanique, matériaux, innovation, entrepreneuriat féminin, etc.).

Les organisateurs ont officiellement dévoilé la liste des 12 organisations de soutien aux entreprises (OSEs) sélectionnées, qui bénéficieront de la formation et de l’accompagnement du programme :

Association de développement de la femme rurale (ADFR);

Centre d’affaires du Kef (CA Kef);

Chambre de commerce et d’industrie du sud-ouest (CCISO);

Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime);

Centre technique du textile (Cettex);

Cluster Mécatronic;

Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect);

Centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre (CTMCCV);

Institut méditerranéen de formation aux métiers maritimes (IMFMM);

Pôle de compétitivité de Bizerte (PCB) ;

Association Syres pour le développement;

Wikistartup.

Impact ancré dans la durée

La sélection des OSEs s’accompagne d’une feuille de route concrète et ambitieuse axée sur trois axes, visant à accélérer la montée en compétence et à ancrer la dynamique dans la durée.

Renforcement des capacités : 36 cadres des OSEs bénéficieront d’un parcours de formation-action ciblé sur l’économie verte, l’éco-innovation et le financement durable.

Partenariats stratégiques : 10 accords de partenariat (MoU) avec des institutions publiques sont prévus d’ici 2026 pour consolider les synergies territoriales.

Effet concret sur le terrain : trois de ces OSEs accompagneront directement 30 entreprises tunisiennes (10 PME chacune), les initiant aux principes de l’économie verte et circulaireEngagement des OSEs sélectionnées

Pour illustrer l’engagement des organisations sélectionnées, Noureddine Guizani, directeur général du Cetime, l’une des 12 OSEs retenues, a souligné l’importance de leur rôle en indiquant à cette occasion : «Le Cetime qui existe depuis 43 ans dispose d’un cumul important d’expertise technique et technologique à prodiguer aux PME tunisiennes. Nous nous considérons comme étant un maillon incontournable dans la chaîne de valeur de la transition écologique et énergétique, sachant que nous avons signé une convention-cadre stratégique avec le CITET afin d’unir nos efforts au service des entreprises tunisiennes ».

Vers un écosystème plus résilient

La sélection de ces 12 organisations marque le lancement opérationnel de la composante méso du programme Green Forward en Tunisie. L’ambition désormais est de consolider la coopération entre tous les acteurs de la transition verte pour bâtir, collectivement, un écosystème économique plus durable, inclusif et résilient.

Les prochaines étapes incluront la mise en œuvre immédiate du parcours de formation pour les cadres et la signature des premiers MoUs avec les institutions publiques, assurant ainsi la pérennité et l’élargissement de l’impact du programme sur le territoire tunisien.

Communiqué.