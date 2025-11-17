IVD-Sihem Ben Sedrine | Le procès reporté

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’examen de l’affaire visant Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD).

C’est ce qu’indique la concernée via un post publié sur son compte Facebook, ce lundi 17 novembre 2025, en précisant que le procès a été reporté au 5 janvier 2026.

Rappelons que cette affaire concerne la conclusion par l’IVD sur l’accord de réconciliation avec l’homme d’affaires Slim Chiboub, lui même poursuivi dans ce même dossier.

Y. N.