Douane tunisienne | Saisie pour près de 30 MDT de contrebande en octobre 2025

La Direction générale de la douane tunisienne a révélé les chiffres de sa lutte contre la contrebande pour le mois d’octobre 2025 suite à des opérations menées dans différentes régions du pays.

Les services de la garde douanière ont mené des opérations fructueuses sur l’ensemble du territoire national, annonce la Direction générale de la douane, ayant abouti à la saisie de quantités considérables de marchandises de contrebande, dont la valeur globale a atteint près de 30 millions de dinars (29,8 millions de dinars).

La même source annonce que 1550 procès-verbaux ont été établis suite à ces opérations menées à Tunis, Jendouba, Sousse, Gafsa, Médenine et Sfax, ajoutant que les principales marchandises interceptées comprennent de l’or et du corail, des cigarettes et des produits alimentaires de contrebande.

Y. N.