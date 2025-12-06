La galerie TGM remet en selle les peintres de l’Ecole de Tunis

Quatre ans après sa fondation et après avoir balisé les différentes voies de la création artistique moderne en Tunisie, la galerie TGM à La Marsa revient aux fondamentaux en proposant une exposition des artistes membres de la célèbre Ecole de Tunis, les pères fondateurs de la peinture tunisienne contemporaine, les Ali Bellagha, Brahim Dhahak, Jallel Ben Abdallah, Abdelaziz Gorgi, Zoubeir Turki, Hassen Soufy et les autres.

Aujourd’hui qu’elle s’est implantée dans le paysage de l’art en Tunisie, qu’elle a su y tracer un parcours, y acquérir une spécificité, y présenter les grands mouvements de la peinture nationale tout au long de sa jeune histoire, il était temps de revenir aux fondamentaux et de retrouver à nouveau, au cours de cette exposition, ceux qui ont officié à cette ouverture.

Après une quarantaine d’expositions balayant plus d’un siècle de peinture, présentant les peintres orientalistes, les pionniers, l’Ecole de Tunis, les peintres rebelles, les peintres juifs, les peintres italiens, les photographes, les sculpteurs et tant d’autres. Après avoir offert visibilité et reconnaissance aux jeunes artistes émergents au cours de concours annuels qui les ont aidés à lancer leur carrière.

Après avoir accueilli des collections jusques là invisibles au public, et collaboré avec des organisations internationales pour renouer les liens entre art et artisanat.

Après avoir enfin publié une collection de livres-catalogues qui offrent mémoire et référence aux chercheurs, la galerie TGM revient aux débuts de son parcours et invite à nouveau les membres de l’Ecole de Tunis sur ses cimaises.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 11 décembre 2025 à partir de 17 heures.