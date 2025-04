Tunisie – Espagne | Des liens séculaires pour un avenir commun

Démarrage à Madrid de Foco País Túnez 2025, un projet phare de coopération entre la Tunisie et la Casa Árabe, qui jette la lumière sur la culture tunisienne à travers une série d’événements culturels tuniso-espagnols qui seront organisés au cours des six premiers mois de cette année.

Au programme, des projections de films, des expositions d’arts plastiques, des spectacles et des conférences sur le patrimoine commun et la coopération entre les deux peuples, annonce le ministère des Affaires Culturelles.

Foco País Túnez 2025 s’inscrit dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la signature du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la Tunisie et l’Espagne conclu en 1995.

Lors d’une conférence au siège de la Casa Árabe, dans le cadre d’une visite de travail en Espagne, les 27 et 28 mars dernier, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a officiellement lancé le programme Foco País Túnez 2025.

Le siège de Casa Árabe a accueilli, jeudi 3 avril, la projection du film ‘‘Bab’ Aziz, le prince qui contemplait son âme’’ (96′, 2005), en présence du réalisateur Naceur Khemir qui a également participé à une table ronde à l’issue de la projection.

L’École de Tunis sera à l’honneur à travers une exposition d’arts plastiques qui sera organisée à partir du 23 avril. Un spectacle musical de Syrine Ben Moussa, voix emblématique de la musique arabo-andalouse, est également au programme.

Casa Árabe souligne sur son site web l’histoire millénaire de la Tunisie, rappelant la légendaire ville de Carthage, fondée vers 900 avant J.-C., qui rivalisa avec Rome pendant des siècles.

Casa Árabe a aussi évoqué la gastronomie tunisienne, «une délicieuse fusion d’influences méditerranéennes, arabes et amazighes».

«Avec sa Côte montagneuse et verdoyante au Nord, ses plaines au Centre et un Sud aride, dominé par le désert du Sahara, la Tunisie est un pays disposant d’un cadre géographique assez diversifié», lit-on sur le même site.

«Nous partageons une position stratégique en Méditerranée, servant de ponts entre l’Europe et l’Afrique, entre le Monde arabe et l’Occident», indique encore l’institution publique espagnole créée en 2006 pour constituer une passerelle culturelle entre l’Espagne et le monde arabe.