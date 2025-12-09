Rayonnement International | Nomination aux Golden Globes pour « La Voix de Hind Rajab ».

Le film « La Voix de Hind Rajab » de la réalisatrice Kaouther Ben Hania a été officiellement nommé aux Golden Globe Awards 2026 dans la catégorie Meilleur film en langue non anglaise.

Les nominations ont été annoncées le 8 décembre 2025, et la cérémonie des Golden Globes se tiendra le 11 janvier 2026.

Cette nomination constitue une étape marquante pour le cinéma tunisien, confirmant son rayonnement croissant sur la scène internationale et sa capacité à porter des œuvres humaines d’une portée universelle.

Félicitations à la réalisatrice, à l’équipe du film et à toutes les personnes ayant contribué à cette œuvre exceptionnelle.

Bravo au cinéma tunisien pour cette nouvelle reconnaissance internationale, a commenté Centre National du Cinéma et de l’Image

Communiqué CNCI