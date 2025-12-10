Tunisie | Taboubi dément toute démission à la direction de l’UGTT

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a démenti les rumeurs de démission du secrétaire général adjoint Anouar Ben Kaddour, lors d’une intervention, ce mercredi 10 décembre 2025, dans l’émission ‘‘Houna Tounes’’ sur Diwan FM.

«C’est faux… ce ne sont que des rumeurs qui circulent sur Facebook, et je n’ai reçu aucune démission», a déclaré M. Taboubi, soulignant que les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont sans fondement.

Cette clarification intervient après la circulation de rumeurs concernant des «démissions» au sein de la direction de l’organisation syndicale, rumeurs que cette dernière a catégoriquement démenties, soulignant qu’elle poursuivrait ses activités normalement.

Ces rumeurs interviennent aussi dans un contexte de crise politique, de crispation du pouvoir et de mésentente cordiale entre le gouvernement et la centrale syndicale qui a annoncé une grève générale nationale pour le 21 janvier 2026 pour protester contre l’abandon du dialogue social par le pouvoir politique et la tentative d’exclure l’UGTT des négociations sur les augmentations salariales.

Ceci explique sans doute cela : depuis l’annonce de la décision de grève générale nationale, les pages proches du pouvoir multiplient les attaques contre la centrale syndicale et parlent de division en son sein entre les partisans du secrétaire général, soucieux de l’unité de l’organisation en cette phase délicate, et ceux qui s’opposent à lui et cherchent à l’éjecter au cours du prochain congrès prévu en mars prochain.

I. B.