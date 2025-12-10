Vient de paraître | Les poèmes-lettres de L. Yamm

‘‘Chaque jour je vous ai écrit’’ (Ed. Asmodée Edern, Bruxelles), recueil de poèmes de la Libanaise L. Yamm, au titre emprunté à un vers de René-Guy Cadou, vient de paraître dans la Collection «Poétiques» que dirige le poète et académicien, Eric Brogniet.

Née dans le nord du Liban, L Yamm, publie ici un deuxième recueil, des poèmes-lettres, entre, évocations, souvenirs, appels et regrets de paradis perdus. Poèmes amoureux, sensuels et doux, chants nostalgiques. L’être aimé, de l’intimité physique, de l’éloge du corps, s’allie au paysage, au pays quitté, fusion et résonance, mots chargés de métaphores, où il n’est pas difficile de reconnaître un ancrage dans le lyrisme arabe.

L’amour du pays natal est une célébration mélancolique du corps intime, comme si la revue Jassad «Corps» qu’animait Joumana Haddad planait sur une écriture qui se lit sans fioritures de langage ni exercices de style.

Le recueil est une suite de correspondances imaginaires, l’être absent emporte le présent, soulève l’auteure, l’habite, il y a comme une douleur du pays qui manque, un désir que la plume tente de sauver, ouvrant les paravents d’une terre, d’une mer, d’une montagne, dont les fragrances remplissent le cœur et l’âme de celle qui part, qui quitte, sans avoir jamais quitté ni le lieu ni l’être :

«Tu diras à tes doigts de pluie

De ne plus frapper à ma vitre

Les jours ont emporté les mots

Et le morceau de pain sec

Que je gardais dans ma main

Pour les oiseaux de passage».

Tahar Bekri