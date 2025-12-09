Une institutrice violentée à Menzel Temime | Plainte contre une mère d’élève

Une institutrice a été agressée par une mère d’élève qui s’est introduit dans la salle de classe, ce lundi 7 décembre 2025, à l’école El Damous à Menzel Temime.

C’est ce qu’indique la secrétaire générale du syndicat de base de l’enseignement de base, Fadhila Ben Salah, citée par Mosaïque FM, en dénonçant une hausse de cas de violences visant les enseignants et en soulignant l’urgence de mettre fin à « ces crimes qui doivent impérativement être sanctionnés ».

La même source a ajouté que l’administration de l’école a déposé plainte et qu’une enquête sur cette agression.

Y. N.