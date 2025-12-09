Jendouba | Non-lieu pour Moncef Houaidi

Après une condamnation à deux ans de prison ferme pour « outrage au président de la République », le militant écologiste Moncef Houaidi a bénéficié d’un non-lieu.

Ce nouveau verdict a été prononcé par la chambre criminelle de Jendouba ce mardi 9 décembre 2025, ce qui implique sa libération après deux ans de prison et des poursuites lancées sur la base du décret 54 suite à des publications sur les réseaux sociaux.

Moncef Houaidi est engagé pour l’environnement et un fervent défenseur du droit à un environnement sain, à l’eau potable et à la dignité pour les habitants des zones rurales, notamment du nord-Ouest, dont il est originaire.

Y. N.