La force collective des femmes pour un développement économique du Sud tunisien

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a réuni plus de 40 femmes entrepreneures de Gabès, Médenine et Tataouine pour transformer leurs réussites individuelles en une force collective contre la violence économique.

Elles ont partagé leurs parcours, leurs défis surmontés et les solutions qu’elles bâtissent chaque jour pour renforcer la cohésion sociale dans leurs communautés.

La journée a également été l’occasion pour de présenter et de commercialiser leurs produits à travers des stands dynamiques, illustrant concrètement le potentiel de développement économique du Sud tunisien.

Ces femmes ont montré qu’un avenir plus juste et inclusif se construit par la solidarité, la résilience et l’entrepreneuriat.

Communiqué