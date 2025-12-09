Aslan Berjeb | «Ne pas compter uniquement sur l’Etat pour trouver un emploi»

L’avocat d’affaires Aslan Berjeb, a souligné la nécessité de rompre avec l’idée de compter uniquement sur l’État pour trouver du travail et de s’appuyer plutôt sur l’autonomie individuelle et l’initiative privée, affirmant qu’il est possible d’investir dans les industries créatives et culturelles qui ne nécessitent pas de nombreuses procédures administratives ni d’énormes financements.

Le président de Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), qui présidait, ce mardi 9 décembre 2025, l’ouverture de la première édition du programme Tunisian Culture Builders (TCB) ou Tunisiens… Bâtisseurs de culture, une initiative de son organisation en partenariat avec Game, dans le cadre de l’initiative Scale (Sport, Culture & Loisirs), a souligné que ce projet encourage les jeunes à entreprendre, expliquant que «l’économie orange», qui englobe toutes les industries créatives et culturelles, ne nécessite pas beaucoup de financement, mais seulement trois éléments : la jeunesse, la créativité et la capacité de promouvoir et développer le patrimoine culturel.

Le projet TCB, qui a pour slogan« Transformez votre passion en projet entrepreneurial ! », appelle les jeunes Tunisiens ayant entre 18 et 35 ans, qu’ils soient passionnés par le sport, la culture, les loisirs ou les industries créatives, qu’ils soient au chômage ou en reconversion professionnelle, à postuler pour intégrer un programme innovant alliant formation certifiée LinkedIn, bootcamp entrepreneurial intensif, incubation hybride (présentiel et en ligne), avec, en perspective, un mentorat et financement de lancement pour 5 projets.

Le but du programme est de booster l’employabilité, de renforcer la visibilité professionnelle et d’accompagner les postulants dans la création d’un projet durable à fort impact.

