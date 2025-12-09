Tunis | Cinq mandats de dépôt pour trafic de drogues et blanchiment d’argent

Dans le cadre de l’enquête menée suite à la saisie de dizaines de kilos de cocaïne, d’ecstasy et de cannabis, le tribunal de première instance de Tunis a émis cinq mandats pour trafic de drogues et de blanchiment d’argent.

Ces mandats de dépôt ont été décidés dans le cadre de l’affaire du réseau international récemment démantelé en Tunisie et qui a permis la saisie de 40 kg de cocaïne, 50 kg de cannabis et de 25.000 comprimés d’ecstasy, après plusieurs descentes qui ont également permis l’arrestation de cinq suspects.

Parmi ces derniers, ont compte un individu visé par un mandat de recherche dans un pays européen, précise Mosaïque FM en affirmant que 7 autres suspects en fuite ont également été identifiés et font l’objet d’avis de recherche.

Y. N.